Serrano dice respaldar veto a la "Ley Gobernadora"

El diputado Héctor Serrano Cortés, presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, respaldó el veto del Ejecutivo a la llamada "Ley Gobernadora" y afirmó que la decisión privilegia la estabilidad política y legal en San Luis Potosí.

"Con la decisión de ejercer su derecho al veto de la Ley Electoral, yo veo a un Gobernador que privilegia en todo momento la condición de estabilidad para el estado", declaró el legislador, al fijar postura tras el freno a la reforma que obligaba a postular únicamente mujeres a la gubernatura en 2027.

Serrano Cortés señaló que la iniciativa, presentada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, fue analizada conforme al procedimiento legislativo, pero subrayó que cada poder está ejerciendo las atribuciones que le marca la ley. "Cada quien está ejerciendo el derecho que marca la ley", sostuvo.

Indicó que el veto se dio después de que el Tribunal Estatal Electoral rechazó una impugnación ciudadana relacionada con la reforma, y afirmó que coincide con los argumentos que sustentaron esa resolución.

En el contexto político abierto tras el veto, el diputado también aseguró que los resultados electorales no dependen de reformas específicas ni de propuestas legislativas, al señalar que