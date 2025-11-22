logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES 65!

Fotogalería

¡FELICES 65!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Insiste Serrano en “invitar” al rector Zermeño

Diputados y rector se reunirán para discutir temas de interés para la comunidad potosina

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Insiste Serrano en “invitar” al rector Zermeño

El diputado Héctor Serrano Cortés, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), confirmó que ayer formalizó la invitación al rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Zermeño Guerra, para sostener un encuentro en el Congreso del Estado el próximo jueves.

“Solo que le quería, le quiero recordar al señor rector que el Congreso es, los diputados somos un poder y que como consecuencia de ello tenemos un protocolo y procedimientos para que las reuniones se den y tengan un efecto verdaderamente jurídico”.

Agregó que cuando quiera nos puede invitar a comer y yo sería de los primeros en asistir a compartir el pan y la sal de manera informal a la universidad. Pero no se puede hablar de presupuesto, no se puede hablar de los temas que de manera institucional son preocupación como es el interés de las y los potosinos.

El legislador explicó que la reunión tendrá lugar bajo protocolos institucionales y será organizada por la Comisión de Hacienda del Estado, presidida por la diputada del Verde, Dolores Robles Chairez.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Señaló Serrano Cortés que estos encuentros buscan garantizar que la información sobre presupuesto y recursos de la universidad se presente de manera clara y ordenada.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Localizan en Villa de Pozos, 4 tiraderos clandestinos
Localizan en Villa de Pozos, 4 tiraderos clandestinos

Localizan en Villa de Pozos, 4 tiraderos clandestinos

SLP

Samuel Moreno

Gestión Ambiental analiza la procedencia de los residuos, si son domésticos o industriales

Nadie atiende fuga de aguas negras
Nadie atiende fuga de aguas negras

Nadie atiende fuga de aguas negras

SLP

Martín Rodríguez

Entra en operación pozo El Palmar
Entra en operación pozo El Palmar

Entra en operación pozo El Palmar

SLP

Rolando Morales

Presupuesto incluye recortes a Salud, Seguridad y Cultura
Presupuesto incluye recortes a Salud, Seguridad y Cultura

Presupuesto incluye recortes a Salud, Seguridad y Cultura

SLP

Ana Paula Vázquez