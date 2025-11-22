Insiste Serrano en “invitar” al rector Zermeño

El diputado Héctor Serrano Cortés, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), confirmó que ayer formalizó la invitación al rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Zermeño Guerra, para sostener un encuentro en el Congreso del Estado el próximo jueves.

“Solo que le quería, le quiero recordar al señor rector que el Congreso es, los diputados somos un poder y que como consecuencia de ello tenemos un protocolo y procedimientos para que las reuniones se den y tengan un efecto verdaderamente jurídico”.

Agregó que cuando quiera nos puede invitar a comer y yo sería de los primeros en asistir a compartir el pan y la sal de manera informal a la universidad. Pero no se puede hablar de presupuesto, no se puede hablar de los temas que de manera institucional son preocupación como es el interés de las y los potosinos.

El legislador explicó que la reunión tendrá lugar bajo protocolos institucionales y será organizada por la Comisión de Hacienda del Estado, presidida por la diputada del Verde, Dolores Robles Chairez.

Señaló Serrano Cortés que estos encuentros buscan garantizar que la información sobre presupuesto y recursos de la universidad se presente de manera clara y ordenada.