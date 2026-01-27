Serrano llena de elogios a Aranza Puente; la quiere en PVEM

El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) confirmó que invitará a la diputada Aranzazú Puente Bustindui a integrarse a su bancada, luego de su salida del Partido Acción Nacional (PAN).

El coordinador del PVEM, el diputado Héctor Serrano Cortés, dijo reconocer la trayectoria y el capital político de Puente Bustindui, a quien describió como una legisladora con trabajo en el distrito VIII y con triunfos obtenidos por mayoría. Destacó además su experiencia en el ámbito legislativo y su conocimiento del quehacer parlamentario.

Serrano Cortés lamentó que la diputada no haya encontrado cabida en su partido de origen, aunque mencionó que el PVEM está dispuesto a convertirse en el espacio donde pueda dar continuidad a su trabajo político.

Aclaró que la posible incorporación dependerá exclusivamente de la decisión que tome la propia legisladora, a quien felicitó por la determinación asumida y por el rumbo que decida dar a su carrera política.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Tras confirmar que continuará su labor como diputada sin afiliación partidista, Puente Bustindui recibió también posicionamientos desde otras fuerzas políticas.

El Distrito VIII local, con cabecera en San Luis Potosí capital, se conforma principalmente por colonias de la zona poniente y sur-poniente de la ciudad como Lomas, Polanco, Tequisquiapan, Villa Antigua, Horizontes, Colinas del Parque, Garita de Jalisco, Balcones del Valle, Himno Nacional y zonas aledañas a la avenida Venustiano Carranza y el Periférico Poniente.