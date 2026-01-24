"Coquetean" MC y PRI a Aranzazú P.

La salida de Aranzazú Puente Bustindui del Partido Acción Nacional (PAN) no pasó desapercibida en el Congreso del Estado. Más allá de su decisión de continuar como diputada sin partido, el rompimiento abrió un nuevo escenario de reacomodos políticos, con otras fuerzas partidistas reaccionando de inmediato y dejando abierta la posibilidad de sumarla a sus filas.

Tras confirmar que seguirá con su labor legislativa sin afiliación, al considerar que el PAN dejó de ofrecer condiciones para ejercer su trabajo y representar a la ciudadanía, comenzaron los posicionamientos. El primero en hacerlo fue el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC), el diputado Marco Gama Basarte, quien calificó la decisión de la legisladora como respetable y valiente, y reconoció la claridad con la que expuso las razones de su salida.

Aunque consideró que Puente Bustindui debió haber tomado esta determinación con anterioridad, Gama Basarte expresó su confianza en que la diputada dará seguimiento a la queja que hizo pública y mantendrá su trabajo legislativo. En ese contexto, señaló que Movimiento Ciudadano mantiene las puertas abiertas para que, en su momento, pueda incorporarse a ese instituto político.

El dirigente de MC aprovechó además para lanzar una crítica directa al PAN, al señalar que desde hace cuatro años ha advertido una pérdida de verticalidad, de espacios democráticos para la elección de candidaturas y de su visión humanista, al priorizar dijo, los intereses de grupos económicos. A su juicio, la salida de la diputada es una muestra más de los problemas internos que enfrenta Acción Nacional, los cuales deberán ser resueltos por su propia militancia.

