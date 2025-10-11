logo pulso
SLP

SGS realiza colecta para damnificados

Debido a las inundaciones en la Huasteca, aperturaron un centro de acopio en la plaza principal

Por Flor Martínez

Octubre 11, 2025 03:00 a.m.
Debido a las inundaciones registradas en la región Huasteca de San Luis Potosí, el alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, anunció la apertura de un centro de acopio en la plaza principal del municipio, con el objetivo de recolectar víveres, cobijas, ropa y artículos de higiene personal.

El edil indicó que su administración participará en coordinación con el Gobierno del Estado, a fin de colaborar en las tareas de apoyo y en el envío de los recursos reunidos.

“Soledad está lista para ayudar a nuestros hermanos de la Huasteca; este es un momento de unión y solidaridad entre todas las familias potosinas”, expresó.

El alcalde informó también que, aunque en Soledad no se han registrado daños graves por las precipitaciones recientes, el municipio permanece en estado de alerta preventiva, con personal de Protección Civil y la Guardia Civil Estatal atentos ante cualquier situación de riesgo.

“Gracias a Dios no hemos tenido afectaciones fuertes, pero estamos preparados y vigilantes para actuar de inmediato”, señaló.

Finalmente, invitó a la población a sumarse a esta campaña solidaria y a tomar precauciones ante el pronóstico de más lluvias en los próximos días.

