logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

UNEN SUS VIDAS UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Fotogalería

UNEN SUS VIDAS UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Cortes de luz desquician en Ponciano Arriaga

Por Redacción

Octubre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Cortes de luz desquician en Ponciano Arriaga

CIUDAD VALLES.- Hartos de los cortes de luz, habitantes de Ponciano Arriaga (Ébano) fueron a la Comisión Federal de Electricidad a gestionar que les arreglen los transformadores. Se fueron con la promesa de arreglo.

Evangelina Fernández, junto a un grupo de habitantes de varios poblados de Ponciano Arriaga dijo que el martes pasado se fue la luz en la madrugada y regresó a las cinco de la tarde, pero ocho horas después volvió a fallar el suministro, dejándolos sin alimentos perecederos, afectando a personas enfermas y causando muchos contratiempos.

Refirieron que ellos han tenido que pagar a personas capacitadas en la comunidad para reconectar cuchillas, sin embargo, no se les hace justo hacer ese desembolso adicional al del recibo que también abonan cada dos meses.

Las poblaciones afectadas son Nuevos Ayotoxco, Plan de San Luis, Constitución y Álamo en donde la más ligera lluvia o el viento menos violento los deja sin luz.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El superintendente, Luis Da-

niel Torres Velarde prometió mandar una brigada, sin embargo, si no lo hacen, los habitantes de Ponciano Arriaga tomarán medidas más drásticas. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Lluvias afectan e incomunican a las comunidades
Lluvias afectan e incomunican a las comunidades

Lluvias afectan e incomunican a las comunidades

SLP

Carmen Hernández

Lamenta obispo muerte de presbítero
Lamenta obispo muerte de presbítero

Lamenta obispo muerte de presbítero

SLP

Jesús Vázquez

Caos vial en zona centro de la ciudad
Caos vial en zona centro de la ciudad

Caos vial en zona centro de la ciudad

SLP

Jesús Vázquez

Cierran transitada calle para reparar red de drenaje

Realizarán mastografías gratuitas
Realizarán mastografías gratuitas

Realizarán mastografías gratuitas

SLP

Carmen Hernández