Cortes de luz desquician en Ponciano Arriaga

CIUDAD VALLES.- Hartos de los cortes de luz, habitantes de Ponciano Arriaga (Ébano) fueron a la Comisión Federal de Electricidad a gestionar que les arreglen los transformadores. Se fueron con la promesa de arreglo.

Evangelina Fernández, junto a un grupo de habitantes de varios poblados de Ponciano Arriaga dijo que el martes pasado se fue la luz en la madrugada y regresó a las cinco de la tarde, pero ocho horas después volvió a fallar el suministro, dejándolos sin alimentos perecederos, afectando a personas enfermas y causando muchos contratiempos.

Refirieron que ellos han tenido que pagar a personas capacitadas en la comunidad para reconectar cuchillas, sin embargo, no se les hace justo hacer ese desembolso adicional al del recibo que también abonan cada dos meses.

Las poblaciones afectadas son Nuevos Ayotoxco, Plan de San Luis, Constitución y Álamo en donde la más ligera lluvia o el viento menos violento los deja sin luz.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El superintendente, Luis Da-

niel Torres Velarde prometió mandar una brigada, sin embargo, si no lo hacen, los habitantes de Ponciano Arriaga tomarán medidas más drásticas.