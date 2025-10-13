Sheinbaum visitará la Huasteca para supervisar apoyos y reconstrucción

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitará esta semana la Huasteca Potosina para supervisar personalmente las acciones de apoyo y reconstrucción tras las severas lluvias e inundaciones que afectaron a la región.

Así lo informó Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, dirigente estatal de Morena, quien anunció además la instalación de dos centros de acopio y el despliegue de brigadas federales en los municipios dañados.

Rodríguez Velázquez detalló que Morena San Luis Potosí habilitó centros de acopio en la capital del estado y en Ciudad Valles, donde militantes, simpatizantes y funcionarios de la Cuarta Transformación recaban alimentos, ropa y artículos de primera necesidad para las familias damnificadas.

"Hoy más que nunca, Morena demuestra que somos un movimiento solidario, con convicción y con corazón. Nos une el compromiso con el pueblo huasteco, que enfrenta momentos difíciles, pero también muestra su fortaleza y esperanza", expresó Rodríguez Velázquez.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La dirigente destacó que la organización entre la sociedad y los tres niveles de gobierno permitirá avanzar hacia la reconstrucción de viviendas, escuelas y caminos afectados.

TE PUEDE INTERESAR: Video: Mil 600 personas evacuadas de 12 municipios, reporta Gallardo

Por su parte, la Secretaría de Bienestar desplegó 600 brigadas con más de 3 mil Servidores de la Nación, quienes realizan un censo casa por casa en San Luis Potosí y otros cuatro estados para determinar los apoyos que el Gobierno de México entregará directamente, sin intermediarios ni condiciones.

"El censo será la base para que la ayuda llegue a quien realmente lo necesita. Los apoyos serán gratuitos, universales y entregados directamente por el Gobierno de México", puntualizó Rodríguez Velázquez.

Finalmente, destacó que la presencia de Claudia Sheinbaum en la zona reafirma que la Cuarta Transformación gobierna con empatía, con organización y con hechos.



"La prioridad es cuidar la vida y acompañar a cada familia en este proceso de recuperación", concluyó.