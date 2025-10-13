Riña durante fiesta patronal en Tláhuac deja tres muertos

Una celebración religiosa en el Pueblo de San Francisco Tlaltenco, en la alcaldía Tláhuac, terminó en tragedia la noche de este lunes, luego de que se registrara una riña que derivó en un tiroteo. El saldo preliminar es de tres personas fallecidas y cinco lesionadas, de acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

El incidente ocurrió en un domicilio ubicado en Cerrada Jerusalén número 4, entre la calle Miguel Hidalgo, donde, según los primeros informes, varias personas que participaban en la festividad comenzaron a discutir bajo los efectos del alcohol. Testigos refieren que, tras un intercambio de golpes, uno de los involucrados sacó un arma de fuego y realizó más de 10 detonaciones, lo que provocó el pánico entre los asistentes.

Elementos de la SSC arribaron al lugar tras el reporte emitido por el C2 Oriente, que alertó sobre disparos y personas heridas en la vía pública. Al llegar, los uniformados encontraron a varios hombres tendidos en el suelo con manchas hemáticas, por lo que solicitaron de inmediato apoyo médico.

Paramédicos de Protección Civil confirmaron el deceso de tres hombres, de 42, 30 y 23 años, quienes presentaban heridas de proyectil de arma de fuego. Cuatro más fueron atendidos en el lugar y trasladados a distintos hospitales, entre ellos el Hospital General de Tláhuac.

El área fue acordonada por personal de seguridad, mientras que los cuerpos de las víctimas fueron cubiertos con sábanas azules. Al lugar acudieron peritos de la Fiscalía General de Justicia capitalina para el levantamiento de indicios y el inicio de las investigaciones.





