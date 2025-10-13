logo pulso
SLP

Doce municipios afectados por lluvias en SLP; dos, en situación crítica

Sedena despliega 800 militares y confirma visita de Sheinbaum a la Huasteca, sin detallar hora ni lugar

Por Iván Edmundo Rodríguez

Octubre 13, 2025 08:08 a.m.
A
Doce municipios afectados por lluvias en SLP; dos, en situación crítica

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que doce municipios de San Luis Potosí resultaron afectados por las recientes lluvias, de los cuales dos fueron catalogados como de alta prioridad por el nivel de daños e impacto en la población.

De acuerdo con el reporte presentado durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, no se registran personas fallecidas ni desaparecidas derivado de las precipitaciones.

La Sedena detalló que en la entidad se mantienen 800 elementos militares desplegados para tareas de auxilio y limpieza, además de 7 mil 600 despensas entregadas, 160 viviendas desasolvadas y 6 mil litros de agua distribuidos entre las familias afectadas.

Asimismo, se confirmó que Claudia Sheinbaum estará este lunes en la Huasteca potosina para supervisar las acciones de apoyo; sin embargo, no se precisó el lugar ni la hora de su llegada.

Las autoridades estatales y federales mantienen activos los protocolos del Plan DN-III-E, en coordinación con Protección Civil, a fin de continuar con la atención a las comunidades más afectadas.

