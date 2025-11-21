Sí puede impugnarse la designación de concejal en Villa de Pozos: CEEPAC

La presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), Paloma Blanco López, confirmó que cualquier ciudadano puede impugnar la designación de Patricia Aradillas Aradillas —diputada con licencia— como concejal presidenta de Villa de Pozos, aun cuando su nombramiento no derivó de una elección, sino de una decisión del Congreso del Estado.

Blanco López explicó que la Ley Orgánica del Municipio de San Luis Potosí permite que los ayuntamientos y concejos municipales definan procedimientos internos cuando se presenta la ausencia de una figura como la presidencia municipal. Sin embargo, advirtió que hay un punto electoral pendiente: la distritación del nuevo municipio de Villa de Pozos aún no está concluida, y esa tarea corresponde exclusivamente al Instituto Nacional Electoral (INE).

La consejera señaló que convocar a una elección sin distritación podría derivar en la violación de derechos político-electorales de la ciudadanía, por lo que ese será un aspecto central en la revisión del caso.

Respecto a las impugnaciones, recordó que la normativa contempla mecanismos para que cualquier persona que considere vulnerados sus derechos pueda presentar un recurso. La resolución final, dijo, queda en manos de los tribunales.

El caso ya está en análisis del Tribunal Electoral del Estado, que recibió un juicio promovido por un ciudadano inconforme con la designación de Aradillas. La presidenta del Tribunal, Dennise Adriana Potras Guerrero, informó que se abrió un plazo de 72 horas para que terceros interesados se adhieran al procedimiento.

El Congreso deberá enviar, en un plazo máximo de 48 horas, un informe justificando su decisión. Después de ello, la ponencia correspondiente tendrá tres días para determinar si el juicio cumple con los requisitos para continuar o si debe desecharse.

Si se admite, el Tribunal podrá solicitar más documentos o realizar diligencias adicionales.

Tras agotar estas etapas, la autoridad electoral tendrá 12 días para decidir si el nombramiento de Aradillas Aradillas se mantiene o se revoca.