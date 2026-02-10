Sigue operativo para controlar incendio en Santo Domingo
La CEPC coordina las labores con la CONAFOR y brigadistas
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que mantiene un despliegue operativo en el municipio de Santo Domingo, donde se combate de manera frontal un incendio forestal.
El trabajo se realiza bajo un esquema de colaboración interinstitucional para lograr el control y liquidación del fuego lo antes posible.
En el lugar opera la CEPC, la CONAFOR, autoridades municipales y brigadistas voluntarios.
"Nuestros elementos permanecen en la línea de fuego realizando brechas cortafuego y ataque directo", agregó la CEPC.
