Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Sigue operativo para controlar incendio en Santo Domingo

La CEPC coordina las labores con la CONAFOR y brigadistas

Por Redacción

Febrero 10, 2026 03:18 p.m.
A
Foto: CEPC

Foto: CEPC

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que mantiene un despliegue operativo en el municipio de Santo Domingo, donde se combate de manera frontal un incendio forestal.

El trabajo se realiza bajo un esquema de colaboración interinstitucional para lograr el control y liquidación del fuego lo antes posible.

En el lugar opera la CEPC, la CONAFOR, autoridades municipales y brigadistas voluntarios.

"Nuestros elementos permanecen en la línea de fuego realizando brechas cortafuego y ataque directo", agregó la CEPC.

Voraz incendio en una vivienda

Ciudad Fernández.- Cortocircuito provoca incendio en una casa que deja muchos daños materiales en el Ejido Los Llanitos, el fuego fue controlado por elementos de Bomberos y Protección Civil.

La CEPC coordina las labores con la CONAFOR y brigadistas

