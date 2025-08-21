Siguen peleando Directiva del Congreso estatal

El diputado de Morena Cuautli Badillo parece vocero del Partido del Trabajo, porque no le toca a este último la presidencia de la Mesa Directiva, sino el Partido Acción Nacional que es la segunda fuerza electoral, aseguró el diputado Rubén Guajardo Barrera.

En entrevista, el legislador recordó que “los acuerdos deben ser respetados, tal y como ha ocurrido desde que fue creada la Junta de Coordinación Política” y con ella, el esquema de organización de la directiva.

Recordó que el primer año fue presidido por Morena, y entonces después correspondería al PAN, pero un integrante de la fracción parlamentaria de aquel partido pretende dejar sin efecto el acuerdo que ya se ha visto desde que el congreso trabaja con la forma de organización de la directiva a través de la definición de cargos principales entre la corriente ideológica que ganó la elección 2021 y la primera minoría.

Guajardo barrera aseguró que el único que anda “de pronto” es el diputado Cuautli, porque incluso el mismo Héctor Serrano que pertenece al Partido del Trabajo se ha mantenido cauteloso con la organización de la próxima directiva.

Precisó que al menos el diputado habla de que serán escuchadas las voces de todas las fracciones parlamentarias, durante la resolución del caso en la Junta de Coordinación Política.