Sin avances convenio entre Villa de Pozos y UUZI

Hasta ahora, ni el gobierno de Villa de Pozos ni la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI) han definido qué obras o trabajos concretos se han realizado tras el convenio de colaboración firmado a finales de julio. Ambas instancias solo prometieron investigar y dar información en los próximos días.

El acuerdo establece acciones para la limpieza de espacios públicos, retiro de escombro y residuos, y mantenimiento de vialidades clave dentro del área productiva. Este último punto generó dudas, ya que la Zona Industrial está ubicada completamente dentro del municipio de la capital, lo que implicaría que Villa de Pozos intervendría fuera de su territorio.

Voceros del Concejo Municipal aclararon que su participación se enfocará en vialidades y áreas que sí pertenecen a Pozos, pero que son utilizadas por sus residentes para llegar al parque industrial.

Además, el municipio ya aplica operativos de seguridad para proteger a quienes se trasladan a la Zona Industrial, aunque vivan en el nuevo municipio.

Se espera que en los próximos días ambas partes informen avances concretos del convenio.

