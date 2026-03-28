Sin precisar 95.3% de agresiones vs. mujeres

Hasta el cierre del 2024, el 95.3 por ciento de los casos de violencia contra la mujer atendidos en los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) registrados están sin clasificar, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Inegi reporta subregistro en casos de violencia contra la mujer

Según la información del último programa estadístico, en la entidad potosina existe un total de cuatro CJM los cuales se ubican en la capital potosina, en Matlapa, Matehuala y Rioverde, y se encuentran adscritos a la Secretaría de Gobierno, con un presupuesto que proviene en un 49.3 por ciento de procedencia federal y un 50.7 por ciento de recursos estatales.

Distribución y clasificación de casos en CJM San Luis Potosí

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De acuerdo con los datos recopilados por el Inegi, al cierre del 2024, los cuatro CJM de San Luis Potosí registraron un total de 38 mil 244 casos de violencia, de los cuales el 95.1 por ciento se encuentra sin especificar.

Cabe resaltar que el Inegi definió este subregistro como los incidentes de violencia sufridos por las mujeres atendidas para los cuales no se llevó el registro como se solicita en la edición correspondiente del programa estadístico referido.

El porcentaje restante se concentró en la violencia psicológica con el 1.4 por ciento del total de los casos; el 0.9 por ciento a la violencia económica y patrimonial respectivamente; el 0.8 por ciento correspondió a violencia psicológica. Así como el 0.7 por ciento a la violencia sexual.

En el documento destaca que, del total de mujeres atendidas en 2024, el 20.5 por ciento fue para recibir atención por primera vez, mientras que el 79.4 por ciento fue para dar seguimientos a sus casos.