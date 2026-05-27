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Polución de ferrocarril persiste en el estado

A 25 años de su extinción, dejó cuatro sitios sin remediar

Por Jaime Hernández

Mayo 27, 2026 03:00 a.m.
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Polución de ferrocarril persiste en el estado
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      San Luis Potosí alberga cuatro de los 30 sitios contaminados que dejó Ferrocarriles Nacionales de México y que siguen pendientes de remediar desde su liquidación, hace 25 años.

      Sitios contaminados y ubicación en San Luis Potosí

      De acuerdo a una consulta de información pública al Instituto para Devolver al Pueblo Lo Robado (INDEP), órgano liquidador de FNM, hasta el cierre de 2025, en el país persistían 30 sitios contaminados por actividades de FNM, los cuales no habían sido remediados totalmente.

      Sobre cuántos de ellos se ubicaban en territorio potosino, la dependencia ubicó cuatro.

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      Dos de ellos estaban en la capital. El primero, en el área de talleres, ubicado en la esquina de Alonso y 20 de Noviembre, en los patios de la extinta paraestatal, que hoy pertenecen a la concesionaria Canadian Pacific Kansas City Southern de México (CPKC).

      El segundo, en el área de la antigua fundidora, ubicada en la calle Gómez Pedraza, en el Barrio de El Montecillo.

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      Estado de la contaminación y remediación

      Se trata, de acuerdo a la respuesta, a sitios con agua subterránea contaminada, cuyas últimas obras de remediación datan de 2016, hace diez años.

      En Vanegas se ubica otro punto con agua subterránea afectada en el área concesionada hoy a CPKC en el centro de la cabecera municipal. Ahí se realizaron obras de remediación entre 2016 y 2018, pero desde entonces no se han realizado más trabajos.

      El tercer municipio involucrado es Cárdenas, en donde los terrenos del suelo y del subsuelo fueron contaminados por la paraestatal, que los intentó remediar entre 2011 y 2012, pero no se realiza esa tarea desde entonces.

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