SLP, con posible daño al erario por más de 3 mdp: ASF

Por la omisión del reintegro a la Tesorería de la Federación (Tesofe) de los recursos no devengados por conceptos y volúmenes de obra no ejecutados ni devengados que se pagaron injustificadamente en el 2024, se presume que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí produjo un daño a la Hacienda federal por 3 millones 179 mil 960.15 pesos.

Así lo revela la auditoría 2024-A-24000-19-1660-06-001 que derivó en un pliego de observaciones , correspondiente a la fiscalización del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), elaborada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El informe de la cuenta pública, describe que corresponde al contrato AQUIS/CDSM-2024/LP-01 , financiada con recursos del FISE del ejercicio fiscal 2024, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal , Artículo 33, párrafo primero; de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Artículos 13, fracción IV, y 17; y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado, Artículo 161.

Precisa que se realizó la verificación física de los 38 proyectos que corresponden a 21 contratos financiados con recursos del FISE del ejercicio fiscal 2024 seleccionados para su revisión, los cuales fueron ejecutados por la Sedesore y la Seduvop , y los municipios de Aquismón, Lagunillas y Soledad de Graciano Sánchez.

