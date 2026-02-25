SLP: el cuarto más caro para corregir actas

San Luis Potosí es el cuarto estado con la tarifa más alta cobrada por la Dirección del Registro Civil para corregir errores en los documentos que emite. Una revisión de los tarifarios de las dependencias del rubro en las entidades muestra que mientras que existen entidades que cobran menos de 200 pesos por el trámite, y tres de ellas lo realizan gratis, la Dirección del Registro Civil potosina cobra 744 pesos por la enmienda.

Tarifas en México para corrección de documentos

Tras checar las tarifas más actualizadas cobradas por este servicio en las 32 entidades, sólo tres entidades superan a San Luis por ese monto. Baja California con tarifa de mil 900 pesos por el trámite es la más alta, seguida de Campeche, que cobra mil 018 pesos y Veracruz, con 750.

Los tres estados que no cobran al usuario por la rectificación de yerros son Chihuahua, Sonora y Tabasco. Puebla, Sinaloa, el Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Querétaro, Zacatecas, Chiapas y Yucatán aplican tarifas menores a los 200 pesos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Explicación oficial sobre el cobro y origen de errores

Tras conocerse ayer que la Dirección del Registro Civil recaudó el año pasado 8.6 millones de pesos por concepto de correcciones administrativas de los documentos que emite, a razón de casi mil enmiendas al mes, Deysi Maribel López Sierra, titular de la dependencia, explicó que la mayor parte de las enmiendas se realizan a las actas capturadas a mano en las Oficialías del Registro Civil, indicando que no se producen en el proceso de digitalización de los documentos.

La titular justificó el cobro del trámite al señalar que "el error se realizó cuando los registros se realizaban a mano y ese es el caso del 85 por ciento de los trámites de enmienda". López Sierra aseguró que si existe en un error de captura en un documento digitalizado, la enmienda es gratuita.

Sin embargo, la fracción VI del artículo 38 de la Ley de Hacienda del Estado, que norma el cobro de las enmiendas a documentos del Registro Civil, no establece ningún tipo de excepción a la tarifa, lo que haría irregular el descuento. No obstante, la funcionaria reiteró que no todas las enmiendas administrativas tienen costo.