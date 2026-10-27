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SLP no es una herencia familiar: Elí Cervantes R.

Por Daniel Ortiz

Octubre 27, 2026 03:00 a.m.
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      San Luis Potosí no debe ser visto como una herencia que pueda entregarse a la esposa, planteó Elí César Cervantes Rojas, coordinador de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en el estado, quien aseguró que no habrá alianza local con el Partido Verde en 2027.

          En entrevista exclusiva con Pulso ONLINE, sostuvo que la próxima elección enfrentará tres proyectos: uno familiar, otro de intereses partidistas y el de la Cuarta Transformación.

      "Uno es un proyecto familiar que ve a nuestro estado como una herencia, ya sea una herencia maldita o ya sea una herencia que le puede heredar a su esposa", expresó al responder sobre las posibilidades electorales de perfiles como Ruth González Silva y Enrique Galindo Ceballos.

      Al segundo proyecto lo relacionó con lo que Andrés Manuel López Obrador denominó "la mafia del poder", al cuestionar las alianzas entre partidos de principios distintos para conservar, según dijo, privilegios.

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      Frente a ambos, afirmó que busca sumarse a "un proyecto de transformación que no ha llegado a San Luis Potosí".

      Sobre una eventual coalición con el Verde, aseguró que la dirigencia nacional ya tomó 

      una decisión.

      "Morena va a ir en coalición con el pueblo de San Luis Potosí, no vamos a ir con el Partido Verde", declaró. Al preguntarle si era definitivo, respondió: "Es definitivo".

      Precisó que no habrá acuerdos electorales locales, aunque dejó abierta la posibilidad de una alianza federal. Sin embargo, el también exsenador morenista consideró que las coaliciones parciales han generado confusión entre los ciudadanos sobre las diferencias entre ambos partidos.

           Ante la pregunta de si estará en la boleta de 2027, contestó: "Muy probablemente", sin especificar el cargo. Aclaró que las decisiones corresponderán al partido y que actualmente está concentrado en organizar al movimiento.

      También desestimó la ventaja de exposición pública que otros perfiles han construido durante años.

      "Ellos podrán tener cinco años promoviendo su imagen, pero yo no vengo a ser la figura", sostuvo.

      Cervantes Rojas rechazó ser un perfil pactado con la gallardía y atribuyó esa versión a una narrativa que busca desalentar a los simpatizantes de Morena.

      "No soy una persona ni que se rinde, ni que se vende, ni que se raja", afirmó.

      Como antecedente, señaló que votó contra la alianza con el Verde en 2021 y aseguró que al llegar al Senado, presentó una denuncia penal por la tarjeta La Cumplidora. 

      Asimismo, cuestionó lo que considera un uso clientelar de apoyos y su aprovechamiento para promover la imagen de funcionarios. Pese a sus críticas, rechazó construir su posicionamiento alrededor del antigallardismo. 

           El coordinador morenista mencionó a, José Luis Romero Calzada "El Tecmol", Leonel Serrato y Gerardo Sánchez Zumaya como ejemplos de figuras que, según su valoración, pasaron de la confrontación al acercamiento con el gobierno.

      Sobre Sánchez Zumaya, señaló que comenzó con un discurso crítico y que en entrevistas recientes ha expresado reconocimiento al gobernador y hasta respeto a la senadora Ruth González.

           "Yo no vengo a hacerme marketing. Yo vengo muy claro con el proyecto", sostuvo. "O me pongo a descalificar y a pelear, o me pongo a trabajar".

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