Sobrevive bebé de mujer fallecida en Hospital de Ciudad Valles

Quedó al cuidado de sus familiares

Por Redacción

Agosto 08, 2025 04:49 p.m.
A
Sobrevive bebé de mujer fallecida en Hospital de Ciudad Valles

CIUDAD VALLES. La bebé de la joven que murió luego de llegar grave del Hospital Básico de Aquismón se encontraba estable y quedó al cuidado de sus familiares.

Parientes de la joven que murió luego de complicaciones en el parto, en el Hospital General de Valles se hicieron cargo de la bebé y salieron del nosocomio a los 20 minutos para las cuatro de la tarde de este viernes..

Mirian Magnolia Durán Mendoza, de 19 años de edad murió la madrugada de este jueves, en el nosocomio vallense, luego de complicaciones sufridas cuándo fue atendida en el Hospital Básico Comunitario de Aquismón, en donde habrían postergado la intervención para traer al mundo a la pequeñita.

La llegada al Hospital fue a las 4:20 de la madrugada del jueves 7 de agosto; fue ingresada a quirófano a las 4:50 de la mañana y para las 6:10 de la mañana ya no respiraba.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Testigos y familiares de pacientes observaron una actividad inusual en el nosocomio que, dentro del hospital se llama "Código Mater", con el que todo el personal del nosocomio debe ayudar en la emergencia que se presenta y, aunque la totalidad de las enfermeras y médicos apoyaron en la urgencia que venía de Aquismón, la mujer de 19 años falleció.

Las autoridades de Salud y la dirección del Hospital se han mantenido herméticos sobre el caso hasta ahora y no hay un comunicado de parte de la Jurisdicción Sanitaria VII, que es la rectora del Hospital donde se habría complicado Miriam.

Quedó al cuidado de sus familiares

