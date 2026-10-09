Soledad busca llegar a los mil policías
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El alcalde de Soledad, Juan Manuel Navarro Muñiz, afirmó que el gobierno municipal sí tiene capacidad presupuestal para sostener una nómina de mil policías para el final del presente trienio y que prueba de ello son las constantes inversiones que ya se han hecho en profesionalización y equipamiento de la Guardia Civil Municipal.
Explicó que el aumento en desarrollos habitacionales, la llegada de nuevas empresas y una mayor recaudación por predial, fraccionamientos y actividad comercial han fortalecido las finanzas municipales.
Recordó que recientemente se entregaron 16 unidades nuevas a la Guardia Civil y que el incremento salarial otorgado el año pasado (que duplicó e incluso triplicó el sueldo de algunos agentes) ya se logró cubrir sin afectar
otras áreas.
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