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Soledad busca llegar a los mil policías

Por Leonel Mora

Octubre 09, 2026 03:00 a.m.
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      El alcalde de Soledad, Juan Manuel Navarro Muñiz, afirmó que el gobierno municipal sí tiene capacidad presupuestal para sostener una nómina de mil policías para el final del presente trienio y que prueba de ello son las constantes inversiones que ya se han hecho en profesionalización y equipamiento de la Guardia Civil Municipal.

      Explicó que el aumento en desarrollos habitacionales, la llegada de nuevas empresas y una mayor recaudación por predial, fraccionamientos y actividad comercial han fortalecido las finanzas municipales. 

      Recordó que recientemente se entregaron 16 unidades nuevas a la Guardia Civil y que el incremento salarial otorgado el año pasado (que duplicó e incluso triplicó el sueldo de algunos agentes) ya se logró cubrir sin afectar 

      otras áreas.

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