Soledad, cada día con menos recursos

El recurso que nos llega al municipio es por el ingreso de la venta del petróleo, cada mes las prerrogativas van bajando, porque el Gobierno Federal y Estatal utilizó mucho del recurso que se destina a los municipios para combatir la pandemia, señaló el alcalde de Soledad de G.S., Gilberto Hernández Villafuerte.

El edil expresó que pese a esto el municipio en los próximos días inaugurará la Comandancia de Pavón, que fue programada por los dos periodos de su gobierno.

Por su parte la secretaria General, Yoloxóchitl Díaz López, indicó que el Ayuntamiento mayormente trabaja con recurso propio, aunque ha disminuido la recaudación propia en un 60 por ciento en los últimos dos meses según confirmó el tesorero municipal en la Sesión de Cabildo pasada.

"Estamos con la nueva normalidad reactivando no solo nuestra recaudación, sino también buscando ayudar a la economía de la gente que tenga algún negocio propio o que se encuentre dentro de las actividades no esenciales y que no se han reactivado", expresó Díaz López.

Explicó que las áreas de Comercio, Protección Civil, Desarrollo Urbano, Catastro y Ecología se han dedicado a estar cerca de los contribuyentes para racaudar.