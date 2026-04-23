Someten a un médico, guardias del IMSS No. 2

Un médico traumatólogo fue sometido por personal de seguridad dentro de la Clínica Cuauhtémoc del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y convulsionó tras ser derribado y esposado, de acuerdo con testimonios de trabajadores.

Cambios en accesos y forcejeo con seguridad

Los hechos ocurrieron la mañana del domingo, alrededor de las 6:30 horas, cuando al especialista se le impidió el acceso al Hospital General de Zona No. 2 debido a modificaciones en los puntos de entrada. Según las versiones recabadas, al insistir en ingresar a laborar, fue interceptado por elementos de seguridad, con quienes se produjo un forcejeo que derivó en que fuera sometido y fuera lesionado en la mano.

Intervención policial y atención médica

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De acuerdo con personal del hospital, la situación continuó en el área de Rayos X, donde el médico esperaba atención y en el triage. En este último punto, refieren que policías municipales intervinieron, lo sometieron nuevamente, lo esposaron y lo derribaron, tras lo cual presentó una convulsión y fue atendido en el área de choque.

Trabajadores señalaron que el incidente se da en un contexto de inconformidad por cambios recientes en los accesos al hospital y presuntas irregularidades en los protocolos de seguridad. Algunos atribuyeron las decisiones al área de Servicios Generales encabezada por Lidia Banda.