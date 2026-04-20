SSN reporta sismo de 3.9 cerca de Cárdenas

La Dirección de Protección Civil de la capital informó sobre un sismo en territorio potosino.

De acuerdo con su reporte, derivado de los datos del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento fue de magnitud 3.9, a 24 kilómetros al este de Cárdenas.

"Fecha y hora: 2026-04-20, 06:22:26 (tiempo del Centro de México). Latitud y longitud: 21.967º, -99.411º. Profundidad: 3.6 km", informó el SSN.

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