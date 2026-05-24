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SSPC capitalina abrirá curso básico para motociclistas

La capacitación iniciará en una o dos semanas con invitación abierta a interesados.

Por Rolando Morales

Mayo 24, 2026 02:22 p.m.
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SSPC capitalina abrirá curso básico para motociclistas
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      El titular de la Dirección de Policía Vial y Movilidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Adolfo Ortiz Ibáñez, informó que en las próximas semanas se abrirá un curso básico dirigido a motociclistas, con el objetivo de reforzar las medidas de seguridad y prevenir accidentes.

      El funcionario señaló que actualmente una de las conductas más recurrentes entre quienes utilizan motocicletas es la falta de uso de casco, además de la circulación con más de tres personas a bordo de una unidad, situaciones que incrementan el riesgo de lesiones graves en caso de accidentes.

      Indicó que el curso podría comenzar en una o dos semanas y adelantó que próximamente se emitirá la invitación para que los motociclistas interesados puedan acercarse a recibir la capacitación.

      Ortiz Ibáñez agregó que la corporación también mantiene acercamientos con empresas que utilizan este tipo de vehículos, a fin de brindar capacitación y fortalecer la concientización sobre los riesgos que implica conducir motocicletas sin las medidas adecuadas de seguridad.

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      Asimismo, insistió en que el principal objetivo es generar mayor conciencia entre los conductores, ya que, dijo, en este tipo de unidades "va en peligro su vida".


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