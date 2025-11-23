logo pulso
SSPC defiende sus botones de auxilio en la UASLP

El Congreso analiza medidas para asegurar la operatividad de botones de pánico en la UASLP.

Por Rolando Morales

Noviembre 23, 2025 01:05 p.m.
A
SSPC defiende sus botones de auxilio en la UASLP

Tras darse a conocer que el Congreso del Estado analizará un punto de acuerdo para solicitar a los ayuntamientos, entre ellos el de la capital potosina, que aseguren la operatividad de los botones de pánico en los campus de la UASLP y refuercen la iluminación pública en sus zonas aledañas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) mantiene en funcionamiento los botones de ayuda instalados en las inmediaciones de los campus poniente, oriente y centro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, como parte del Plan de Seguridad Estudiantil que opera desde hace más de tres años en la capital.

La medida forma parte de los acuerdos alcanzados con estudiantes, quienes desde 2022 solicitaron reforzar la vigilancia en áreas perimetrales de la universidad ante diversas preocupaciones de seguridad.

Los dispositivos fueron colocados tras un diálogo con la comunidad universitaria al cierre de ese año, cuando se planteó la creación de corredores seguros y la implementación de herramientas que permitieran responder con rapidez a situaciones de riesgo. Como resultado, la SSPC, a través de la Dirección de Tecnologías e Inteligencia Social, desplegó una red de botones de ayuda diseñados para funcionar como un mecanismo de alerta inmediata.

Actualmente, la dependencia reporta 13 botones activos, cada uno equipado con un sistema disuasivo que incluye un pulsador, sirena y bocina para emitir señales audibles en caso de emergencia. Su activación tiene el propósito de alertar a personas cercanas y agilizar la llegada de cuerpos de seguridad municipales.

Además de los dispositivos, la estrategia contempla presencia constante de agentes de la Policía Municipal en los corredores estudiantiles, seguros, puntos de cruce peatonal y paradas de transporte público, donde se concentran gran parte de los desplazamientos diarios de la comunidad universitaria.

Los botones de ayuda están ubicados en zonas de alta afluencia estudiantil, principalmente sobre las avenidas Pintores, Manuel Nava, Río Nazas, Niño Artillero, Cuauhtémoc e Industrias.

