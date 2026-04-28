Subasta continúa pese al amparo de vecinos de Puerta de Piedra: EGC

El alcalde Enrique Galindo Ceballos afirmó que el amparo promovido por vecinos del fraccionamiento Puerta de Piedra para intentar frenar la subasta municipal de un predio comunitario ya se encuentra en litigio, pero rechazó que el recurso haya detenido el proceso o ponga en riesgo la venta de otros terrenos, además de señalar que percibe "mano negra" detrás de la inconformidad.

"Pues yo no me la creo, veo dos manos negras, no sé de quién, pero yo no me la creo. Si tú me dices quiero ese terreno y yo te digo, aquí está el diálogo y además lo ilumino y además lo cerco y además plantamos juntos árboles, todo por escrito y no hay respuesta, pues mira yo no me la creo, entonces ya salió de la razón lógica de una negociación", expresó el edil.

Sostuvo que el terreno en disputa no pertenece a los residentes del fraccionamiento, sino a la ciudad, y aunque reconoció como "buena idea" la propuesta de construir un parque o bosque urbano, insistió en que el espacio no es propiedad de los vecinos. Agregó que las privadas de la zona ya cuentan con áreas verdes e incluso algunas tienen albercas.

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Explicó que antes del amparo se realizaron al menos dos o tres reuniones con representantes del fraccionamiento, quienes presentaron una solicitud formal para destinar el predio a un parque urbano. Como respuesta, el Ayuntamiento ofreció por escrito otro terreno municipal contiguo a Puerta de Piedra para ese proyecto, con el compromiso de acondicionarlo e incluso iluminarlo, pero aseguró que no hubo respuesta y posteriormente se promovió el recurso legal.

?? | Subasta continúa pese al amparo de vecinos de Puerta de Piedra, dice Enrique Galindo y acusa "mano negra"

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Sobre el proceso de subasta, el alcalde aclaró que no se suspendió, ya que se concretó la venta de trece terrenos, mientras que el caso específico del predio impugnado quedó en litigio. Indicó que será el juzgado el que determine el futuro de ese espacio y reconoció que aún no puede saberse si la operación podría modificarse.

Asimismo, negó que el amparo pueda echar abajo otras ventas realizadas durante la subasta municipal y afirmó que el procedimiento fue aprobado por unanimidad en Cabildo, además de contar con revisiones técnicas del Instituto Municipal de Planeación y de la Dirección de Desarrollo Urbano.

El presidente municipal también cuestionó que quienes promovieron la inconformidad representen a todos los habitantes del fraccionamiento, al estimar que se trata de "cuatro o cinco personas", y reiteró que el diálogo continúa abierto.