Sube 10% precio de canasta básica en SLP durante 2025

En la tasa mensual, registró una disminución del 1.88%

Por Rolando Morales

Agosto 27, 2025 11:22 a.m.
A
Foto: Pulso

Foto: Pulso

San Luis Potosí registró un incremento del 10 por ciento en el costo promedio de la canasta básica, a comparación del mismo mes del 2024, de acuerdo con la información de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec). 

Según los datos del último monitoreo de precios, realizado por la Anpec, la entidad potosina registró en el presente mes un costo promedio de la canasta básica de 2 mil 185 pesos, el cual, se encuentra por encima del promedio nacional que cerró en 1 mil 966.36 pesos. 

De igual forma, en el mes de agosto del pasado 2024, San Luis Potosí el costo promedio de la canasta básica fue de 1 mil 985 pesos. 

Sin embargo, en cuanto a la variación mensual, tras dos meses al alza, el costo promedio registrado en la entidad registró una disminución del 1.88 por ciento con respecto a costo registrado en julio, que ascendió a los 2 mil 227 pesos. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De forma específica, los productos que mayor incremento en sus precios registraron fueron la sal de mesa con un 6.34 por ciento y un costo promedio de 22.2 pesos el kilo; le sigue la naranja con un 6.31 por ciento más y costo promedio de 33.64 pesos; mientras, las galletas aumentaron en un 4.66 por ciento en promedio de 23.19 pesos. 

Asimismo, el jabón de baño aumentó en un 4 por ciento, lo que representa un costo promedio de 22.31 pesos; le sigue la avena con un incremento de 3.93 por ciento y un costo promedio de 43.64 pesos; la manzana aumentó en un 3.65 por ciento con 46.63 pesos; el café soluble aumentó en un 3.61 por ciento con 136.31 pesos en promedio y finalmente el huevo aumentó en un 3.36 por ciento con un costo promedio de 59.56 pesos. 



