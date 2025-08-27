Obras en aeropuerto de Tamuín, en 2026

La construcción del Aeropuerto Internacional de Tamuín podría iniciar a principios de 2026, informó la secretaria de Turismo de San Luis Potosí, Yolanda Cepeda Echavarría. El tema será planteado a la secretaria federal de Turismo, Josefina Vázquez, quien visitará el estado potosinos esta semana.

“Una de las peticiones que le vamos a decir, aunque ya lo hizo la presidenta de la República en tiempo y forma y de la misma manera el gobernador del estado, el sueño tan anhelado de los huastecos, que tentativamente a principios de año, inicie el proyecto del Aeropuerto Internacional de Tamuín”, declaró la funcionaria estatal.

Adelantó que además del aeropuerto, se pedirá a la federación mayor conectividad aérea, con rutas adicionales hacia la Ciudad de México y Monterrey, así como la apertura de más vuelos internacionales.

“Tenemos un gran aliado que nos está ayudando como lo hizo con el tema de Volaris y vienen buenos resultados de más vuelos internacionales el próximo año para San Luis Potosí”, señaló.

Cepeda reconoció que, aunque existe interés en concretar vuelos hacia Europa, por ahora -dijo- la prioridad son las rutas nacionales y la conexión con Estados Unidos, debido a la demanda planteada por agencias de viajes y el sector hotelero.

Durante su visita, la titular de Turismo federal recorrerá comunidades de Villa de Reyes para reunirse con artesanas y cocineras tradicionales, además de visitar el pabellón de Pueblos Mágicos en la Feria Nacional Potosina.

También sostendrá un encuentro con el gobernador del estado y representantes de la Asociación de Hoteles

y Moteles.