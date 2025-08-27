Laterales de la carr. ´57 sin ser reportadas para recibir recurso federal

Las laterales de la Carretera 57, en la zona industrial de San Luis Potosí, presentan un deterioro creciente por fallas en las obras de drenaje y las lluvias recientes, lo que hace necesario un mantenimiento constante, informó Elí César Eduardo Cervantes Rojas, delegado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

El funcionario explicó, que algunas de estas vías aún no están registradas ante la SICT, lo que impide aplicar recursos federales de forma directa. Mientras tanto, la conservación ha dependido de manera alternada de autoridades municipales y estatales, generando vacíos administrativos. “El problema es que, como no están registradas ante nosotros, no le podemos dar la conservación como quisiéramos”, señaló.

Cervantes Rojas agregó que actualmente se realizan gestiones para que la Federación asuma formalmente la responsabilidad de estas carreteras y pueda garantizar su rehabilitación. La falta de claridad sobre la competencia ha sido uno de los principales reclamos de los empresarios de la zona industrial, quienes destacan la necesidad de vías seguras para el tránsito comercial.

El delegado de la SICT indicó que se mantiene comunicación con la Unión de Usuarios de la Zona Industrial y diversas empresas, así como coordinación con el Gobierno del Estado, con el fin de atender la situación de manera integral. “A la ciudadanía no le interesa a quién le corresponde, lo que importa es que las vialidades estén en condiciones adecuadas”, puntualizó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Finalmente, sin una fecha definida para la intervención, las carreteras continúan mostrando daños provocados por lluvias recientes, mientras se negocia la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.