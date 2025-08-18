Sueldos en SL, abajo de media nacional: Inegi

A pesar de la falta de empleos bien remunerados y de un contexto económico complejo a nivel nacional, los hogares potosinos registraron un ligero aumento en sus ingresos durante 2024.

Así lo revelan los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), que muestran que, aunque los ingresos siguen por debajo del promedio nacional, las familias de las cuatro zonas del estado lograron mantener cierta estabilidad frente a la recesión económica.

El ingreso corriente promedio trimestral por hogar en San Luis Potosí alcanzó los 73 mil 205 pesos el año anterior, frente a los 66 mil 466 pesos registrados en 2022, lo que representa un aumento de 6 mil 739 pesos. Sin embargo, la media nacional se situó en 77 mil 864 pesos, lo que significa que, en promedio, los hogares potosinos perciben un 12% menos que el resto del país.

En cuanto a la composición de los ingresos, el principal componente continúa siendo el trabajo, que aporta aproximadamente dos terceras partes del total. Le siguen las transferencias, como apoyos gubernamentales y remesas, así como los ingresos estimados por alquiler de vivienda.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por el lado del gasto, los hogares potosinos destinan gran parte de sus ingresos a alimentos, bebidas y tabaco, seguidos por transporte y comunicaciones, y cuidados personales. Mientras que salud y educación representan una proporción menor. Esta tendencia refleja el panorama nacional, donde el gasto en salud apenas alcanza el 3.4% del total, un desafío persistente en la etapa post pandemia.

Al comparar con otros estados, San Luis Potosí se ubica por encima de entidades como Durango, Michoacán, Campeche, Morelos, Tabasco, Puebla, Zacatecas e Hidalgo. Por el contrario, estados como Ciudad de México, Guanajuato, Nayarit, Tamaulipas y Yucatán superan a la entidad potosina en ingresos corrientes trimestrales por hogar.