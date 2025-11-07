Suman 270 quejas en Defensoría de la UASLP; 140 están pendientes

Olivia Salazar Flores, encargada de despacho de la Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU) de la UASLP, informó que este año se abrieron cerca de 270 carpetas en la dependencia, aunque no todas corresponden a investigaciones por quejas o violencia de género.

“Muchas veces tienen relación también con aspectos académicos, con aspectos laborales de los estudiantes y una porción de estos sí tienen relación con violencia de género”, explicó.

De las 270 carpetas, 140 permanecen pendientes, mientras que el resto ya se ha concluido. Salazar Flores precisó que esperan poder cerrar al menos otras 50 o 60 antes de finalizar el año. La funcionaria reconoció que los tiempos de resolución se prolongan porque la Defensoría debe analizar distintas versiones y contar con certeza sobre los hechos. Además, señaló que la dependencia enfrenta limitaciones estructurales por contar con escaso personal, aunque adelantó que, a raíz de la planeación institucional de octubre y noviembre, se prevé una ampliación de la plantilla para el próximo año.

En cuanto a los métodos de investigación, la encargada de la DDU indicó que se recurre a cámaras de vigilancia cuando es posible y, en los casos donde los hechos ocurren en lugares sin este sistema, se solicita a las personas involucradas aportar su testimonio. “Echamos mano de todos los medios que nos podamos allegar: capturas de redes sociales, correos electrónicos, testimonios, cámaras de vigilancia”, puntualizó.

Por su parte, el rector de la UASLP, Alejandro Zermeño Guerra, reconoció que la Defensoría ha sido criticada por la lentitud en la atención de quejas, aunque aclaró que esta situación responde al respeto del debido proceso y la presunción de inocencia.