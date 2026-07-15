Suspenden 13 negocios por incumplir reglamentos

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La Dirección de Comercio del Ayuntamiento de Soledad inspeccionó 121 establecimientos durante el fin de semana, de los cuales 13 fueron suspendidos de manera temporal, por operar sin licencia de funcionamiento o incumplir con los horarios permitidos, informó la titular del área, María Lidia Hernández Hernández.

La funcionaria explicó que durante las inspecciones han detectado negocios con tres y hasta cuatro años de operación sin contar con licencia de funcionamiento, documento obligatorio para ejercer cualquier actividad comercial de acuerdo con el reglamento municipal.

Añadió que también se han aplicado sanciones a establecimientos que ofrecen productos distintos a los autorizados en su giro comercial. Entre las irregularidades detectadas se encuentran tiendas de abarrotes que venden bebidas alcohólicas sin el permiso correspondiente, situación que puede derivar en multas o clausuras hasta que regularicen su situación.