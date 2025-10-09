logo pulso
Suspenden clases en municipios de la Huasteca por fuertes lluvias

La SEGE atiende recomendaciones de Protección Civil para proteger a la comunidad educativa

Por Redacción

Octubre 09, 2025 08:34 a.m.
A
La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) informó que, por recomendación de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), se suspenden clases este jueves 9 de octubre y hasta nuevo aviso en los municipios de Coxcatlán, Matlapa, Tampamolón, Xilitla, Tamazunchale, Axtla de Terrazas y Huehuetlán.

La medida se toma ante las fuertes lluvias registradas en las últimas horas, con el objetivo de proteger a la comunidad educativa.

Las autoridades exhortaron a padres, madres de familia y población en general a mantenerse atentos a los comunicados oficiales del Gobierno del Estado y de Protección Civil para seguir las recomendaciones de seguridad.

Mantiene CEPC operativo de vigilancia y atención

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) dio a conocer que, derivado de las lluvias intensas, mantiene un operativo de vigilancia y atención permanente en los 59 municipios, priorizando un apoyo para la región Huasteca, ya que ahí se registraron las mayores afectaciones, por lo que personal se trasladó a los municipios afectados para llevar la ayuda necesaria a la ciudadanía.

