Suspenden clases en municipios de la Huasteca por fuertes lluvias

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) informó que, por recomendación de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), se suspenden clases este jueves 9 de octubre y hasta nuevo aviso en los municipios de Coxcatlán, Matlapa, Tampamolón, Xilitla, Tamazunchale, Axtla de Terrazas y Huehuetlán.

La medida se toma ante las fuertes lluvias registradas en las últimas horas, con el objetivo de proteger a la comunidad educativa.

Las autoridades exhortaron a padres, madres de familia y población en general a mantenerse atentos a los comunicados oficiales del Gobierno del Estado y de Protección Civil para seguir las recomendaciones de seguridad.

Mantiene CEPC operativo de vigilancia y atención

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) dio a conocer que, derivado de las lluvias intensas, mantiene un operativo de vigilancia y atención permanente en los 59 municipios, priorizando un apoyo para la región Huasteca, ya que ahí se registraron las mayores afectaciones, por lo que personal se trasladó a los municipios afectados para llevar la ayuda necesaria a la ciudadanía.