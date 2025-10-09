logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN FELICIDAD!

Fotogalería

¡GRAN FELICIDAD!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Buscará V. de Pozos tener Unidad Administrativa

Por Rubén Pacheco

Octubre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Buscará V. de Pozos tener Unidad Administrativa

Se trabaja en la elaboración de un proyecto para la construcción de una Unidad Administrativa Municipal (UAM), informó María Teresa de Jesús Rivera Acevedo, concejala presidenta de Villa de Pozos.

Previo a estar presente en una reunión en materia de fiscalización en el Centro de Negocios del Potosí, dijo que su equipo de colaboradores elabora el plan a desarrollar, sin embargo, todavía no existe una fecha para su conclusión.

Contextualizó que, en la actualidad las oficinas centrales ubicadas en la cabecera municipal están sobrepasadas para la correcta operatividad de los servicios públicos, por ello, es necesario tener un espacio más digno.

En entrevista, la edila refirió que en la sede municipal existen oficinas con medidas de tres por tres metros, cuyas dimensiones no son las idóneas para que las y los trabajadores laboren 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

adecuadamente.  

“Lo que era anteriormente la delegación, pues ya quedó muy chica y ahorita por el crecimiento que ha tenido nuestro municipio, sabemos que es imposible poder llevar a cabo reuniones con más de 10 personas”, concluyó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Operativos dirigidos a motociclistas previenen delitos, según Villa Gtz.
Operativos dirigidos a motociclistas previenen delitos, según Villa Gtz.

Operativos dirigidos a motociclistas previenen delitos, según Villa Gtz.

SLP

Rolando Morales

Buscará V. de Pozos tener Unidad Administrativa
Buscará V. de Pozos tener Unidad Administrativa

Buscará V. de Pozos tener Unidad Administrativa

SLP

Rubén Pacheco

GMC México disminuyó 0.6% su producción
GMC México disminuyó 0.6% su producción

GMC México disminuyó 0.6% su producción

SLP

Martín Rodríguez

Reducirá Oficialía Mayor 10% presupuesto para 2026
Reducirá Oficialía Mayor 10% presupuesto para 2026

Reducirá Oficialía Mayor 10% presupuesto para 2026

SLP

Rubén Pacheco

Noé Lara Enriquez justifica recorte derivado de la política de austeridad