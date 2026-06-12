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Suspenden clases por Mundial de Fut

La medida fue autorizada por el gobernador: director del SEER

Por Flor Martínez

Junio 12, 2026 03:00 a.m.
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Suspenden clases por Mundial de Fut
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      Los 380 planteles de educación básica incorporados al Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) suspendieron actividades este jueves 11 de junio, informó su director general, Martín Rodríguez Ramírez, quien señaló que la medida fue autorizada por el gobernador del estado para que estudiantes y sus familias pudieran disfrutar del partido inaugural de la Selección Mexicana.

      El funcionario descartó que se pueda aplicar megapuente, por lo que afirmó que la suspensión aplicará únicamente durante este jueves y las clases se reanudarán de manera normal el viernes.

      En el caso del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, informó que son 72 planteles educativos los que suspendieron clases durante este día. "Se otorgó el día para que los alumnos, junto con sus familias, puedan disfrutar a plenitud de esta fiesta", expresó. Respecto a posibles faltas de docentes durante futuros partidos, sostuvo que existe responsabilidad de los maestros y afirmó que los profesores del sistema se caracterizan por su compromiso y vocación de servicio.

      Cuestionado sobre si la medida podría repetirse para los próximos encuentros que dispute la Selección Mexicana, mencionó que, de momento, sería únicamente por el partido inaugural.

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      Asimismo, descartó que los encuentros futbolísticos sean transmitidos dentro de los planteles educativos; no obstante, mencionó que esta opción podría valorarse, aunque hasta el momento no existe una instrucción formal en ese sentido.

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