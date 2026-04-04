SUV 2026: lo que cuesta y trae la Nissan Magnite

La Nissan Magnite se ha convertido en una de las camionetas más accesibles del mercado mexicano, especialmente para quienes buscan un SUV compacto con buen equipamiento sin gastar demasiado.

Uno de los principales atractivos del modelo 2026 es, precisamente, su precio competitivo frente a otros vehículos del segmento. Pero, ¿cuánto cuesta la versión más barata y qué ofrece realmente? Te lo decimos.



¿Cómo es la Nissan Magnite 2026?

En términos generales, la Nissan Magnite 2026 es un SUV compacto con enfoque urbano, pero con características que la hacen competitiva.

De acuerdo con el fabricante, está equipada con un motor 1.0 litros turbo de 3 cilindros, capaz de generar alrededor de 99 caballos de fuerza, acompañado de transmisión manual de 5 velocidades o automática CVT.

En el interior, ofrece elementos tecnológicos destacados como una pantalla táctil de 8" con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, además de un clúster digital de 7". También incluye aire acondicionado automático, controles al volante y conectividad moderna.

Sobre seguridad, incorpora hasta 6 bolsas de aire, frenos ABS, control de estabilidad y asistencias como monitoreo de visión periférica y sensores de reversa en versiones superiores.

Y en diseño, destaca por su estilo moderno, luces LED y rines de hasta 16" en versiones base, lo que la hace atractiva dentro de los SUV subcompactos.

¿Cuál es la versión más barata de la Nissan Magnite 2026?

La versión más barata de la Nissan Magnite 2026 es la Advance MT, que combina transmisión manual con el motor turbo de 1.0 litros. Su precio de $388,900, lo que la convierte en una de las SUV más accesibles del país por su relación entre costo y funcionalidad.

Aunque es la versión de entrada, ofrece buen equipamiento: pantalla táctil, conectividad, rines de 16" y sistemas básicos de seguridad; cumple con lo esencial para el día a día, convirtiéndola en una opción atractiva para quienes buscan un SUV económico, moderno y eficiente.



¿Qué otras versiones hay de la Nissan Magnite 2026?

En México, la Nissan Magnite 2026 se vende en seis versiones y sus precios de lista son:

· Advance MT: $388,900

· Advance MT Dark Armour: $398,900

· Advance CVT: $408,900

· Advance CVT Dark Armour: $418,900

· Exclusive MT: $438,900

· Exclusive CVT: $457,900

Cada versión incrementa el nivel de equipamiento, incorporando detalles como acabados más deportivos, sistema de audio premium, asistencias de seguridad avanzadas y mayor confort interior. Además, las versiones exclusivas "Dark Armour" añaden elementos estéticos y tecnológicos más llamativos.