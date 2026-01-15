Tapón de basura causó brote en drenaje de glorieta Bocanegra

La fuga de aguas residuales que desde la noche del martes se mantenía activa en la glorieta Francisco González Bocanegra fue finalmente controlada este miércoles por personal del Interapas, tras confirmarse que el origen del problema fue un taponamiento en el drenaje ocasionado por la acumulación de basura en la red sanitaria.

El derrame, que se extendió sobre varios carriles de circulación, generó preocupación entre peatones y automovilistas que diariamente transitan por la zona.

La presencia de agua contaminada en una vialidad que conecta hospitales, comercios, escuelas y rutas de alta afluencia, fue señalada como un posible foco de infección y un riesgo adicional debido a la superficie resbaladiza que provocó.

De acuerdo con el organismo operador Interapas, al arribar al sitio se constató que la obstrucción impedía por completo el flujo de las descargas, lo que detonó el brote de aguas negras reportado desde la noche anterior.

Las cuadrillas municipales realizaron labores de limpieza y desazolve con camiones tipo Vactor y herramientas de presión, con lo que liberaron las líneas sanitarias.

Durante los trabajos, el personal retiró una cantidad considerable de residuos sólidos que bloqueaban el paso del agua. Entre los desechos extraídos se identificó basura acumulada que, al no ser dispuesta correctamente, termina por depositarse en el sistema de alcantarillado y provoca colapsos como el registrado.

Tras el retiro de la obstrucción, Interapas informó que el drenaje recuperó su operación normal y se efectuaron labores de saneamiento y lavado de pavimento para reducir riesgos a la salud y mejorar la movilidad.