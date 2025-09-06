logo pulso
Avientan con auto a mujer en desnivel de glorieta Bocanegra

Fue llevada al Hospital Central, según se informa

Por Pulso Online

Septiembre 06, 2025 03:48 p.m.
A
Avientan con auto a mujer en desnivel de glorieta Bocanegra

El conductor de un vehículo particular embistió a una mujer y la lanzó hacia el desnivel de la glorita Francisco González Bocanegra, por lo que tuvo que ser llevada al Hospital Central.

Los hechos, cerca de las 15:00 horas de este sábado.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital informó que la Policía Vial abandera el hecho de tránsito en la glorieta y su intersección con avenida Himno Nacional y Niño Artillero, por lo que hay cierre en el paso a desnivel.

