Avientan con auto a mujer en desnivel de glorieta Bocanegra
Fue llevada al Hospital Central, según se informa
El conductor de un vehículo particular embistió a una mujer y la lanzó hacia el desnivel de la glorita Francisco González Bocanegra, por lo que tuvo que ser llevada al Hospital Central.
Los hechos, cerca de las 15:00 horas de este sábado.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital informó que la Policía Vial abandera el hecho de tránsito en la glorieta y su intersección con avenida Himno Nacional y Niño Artillero, por lo que hay cierre en el paso a desnivel.
