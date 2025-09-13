TEESLP aún tiene pendientes de la elección judicial

El Tribunal Estatal Electoral de San Luis Potosí (TEESLP) informó que aún existen medios de impugnación pendientes en el pasado proceso electoral judicial, los cuales deben resolverse antes de que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) pueda declarar la validez de las elecciones y entregar las constancias de mayoría correspondientes.

La magistrada presidenta del TEE, Denisse Porras Guerrero, explicó que las consideraciones de la ciudadanía y los recursos presentados se deben acatar, ya que forman parte del sistema legal que regula los medios de impugnación. "A nosotros nos toca, y sobre todo a la autoridad electoral, esperar a que se resuelvan los últimos medios de impugnación", señaló.

En relación con la ineligibilidad de ciertos funcionarios que en otros casos fue determinada por distintas instancias, Porras Guerrero aclaró que el TEE validó el pase automático de quienes ya se encontraban en funciones. Esto se fundamenta en reformas constitucionales que otorgaron la prerrogativa de continuar en el cargo a funcionarios con experiencia, con el objetivo de garantizar que la ciudadanía contara con perfiles con trayectoria en las responsabilidades que ejercen.

El pase automático, precisó la magistrada, es un mecanismo temporal implementado para asegurar continuidad en los cargos siempre que los funcionarios contaran con el respaldo de la ciudadanía. "Se constituye en una segunda oportunidad para revisar requisitos que los comités de evaluación ya habían validado y que no tendrían por qué revisarse nuevamente", indicó, agregando que este proceso refuerza la legitimidad de quienes buscan continuar en funciones.

Porras Guerrero refirió que el objetivo de este sistema es garantizar que los funcionarios electos cuenten con respaldo ciudadano y con legitimidad legal. "Existen causas legales para que los perfiles que llegan y los ciudadanos que llegan cuenten con esta legitimidad, además de la confianza de la ciudadanía que votó por ellos", concluyó.