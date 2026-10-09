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Temen por obra en El Polvorín

Preocupa a vecinos que arreglo afecte abasto de agua y movilidad

Por Leonel Mora

Octubre 09, 2026 03:00 a.m.
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Temen por obra en El Polvorín
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      Vecinos de la plaza Primero de Mayo, en el sector de El Polvorín, expresaron su preocupación por las afectaciones que pudiera generar la rehabilitación que realiza el Ayuntamiento de Soledad en este espacio público.

      Señalaron que durante los trabajos se han cancelado varias alcantarillas y que se proyecta elevar el nivel del piso de todo el terreno, lo que incrementaría el riesgo de inundaciones en locales y viviendas cuando se presenten lluvias fuertes.

      Mencionaron que, del lado norte del jardín, donde históricamente se acumula el agua pluvial, no se está contemplando dejar rejillas o canales de desfogue. A esto se suma el retiro del piso original de adocreto, material que permitía la filtración al subsuelo, y su posible sustitución por concreto, lo que impediría la absorción e incrementaría la acumulación de agua en las entradas de los negocios y casas, algunas de las cuales quedarían prácticamente al mismo nivel del 

      nuevo piso.

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      Otro punto de molestia es la intención de limitar los espacios de estacionamiento alrededor de la plaza y colocar una cerca perimetral, medidas que no son del agrado de todos los habitantes y comerciantes de la zona.

      Los vecinos pidieron a la autoridad municipal escuchar sus inconformidades, revisar el diseño de la obra y realizar las adecuaciones necesarias para evitar afectaciones futuras, especialmente en una zona donde cada temporada de lluvias pone a prueba la operatividad del drenaje y la planeación urbana.

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