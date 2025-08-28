logo pulso
TEPJF anula expulsión de Galindo del PRI

El fallo representa un revés para la dirigencia estatal de Sara Rocha Medina

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 28, 2025 09:29 a.m.
A
Foto: Pulso

Foto: Pulso

La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló la expulsión del alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El fallo, aprobado por mayoría de votos, determinó que el procedimiento disciplinario carecía de validez porque fue tramitado por un órgano interno sin atribuciones legales.

Con esta resolución, el proceso deberá reponerse desde el inicio, pero ante la Comisión Estatal de Justicia Partidaria, instancia que sí cuenta con competencia para sancionar a militantes.

La dirigencia nacional y estatal del PRI había impulsado la sanción contra Galindo con el argumento de que sus declaraciones públicas dañaban la imagen del partido.

El proyecto original del magistrado Ernesto Camacho planteaba confirmar la decisión del Tribunal Electoral del Estado, que validó la sanción impuesta por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria. Sin embargo, la mayoría de la Sala Monterrey coincidió en que ese órgano carecía de facultades para tramitar la expulsión.

Ante ello, se resolvió dejar sin efectos la expulsión de Galindo y ordenar que, en caso de continuar con el proceso, sea la Comisión Estatal del PRI la encargada de revisarlo.

