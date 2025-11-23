logo pulso
Tiendas "chinas" ganan terreno y tensan al comercio en SLP

Inspecciones revelan irregularidades en tiendas asiáticas del Centro Histórico

Por Samuel Moreno

Noviembre 23, 2025 12:51 p.m.
A
Tiendas "chinas" ganan terreno y tensan al comercio en SLP

Al cierre de 2025, el Centro Histórico de San Luis Potosí vive una transformación silenciosa pero evidente: la expansión acelerada de las tiendas de importación asiática, conocidas popularmente como "tiendas chinas". En los últimos meses, estos establecimientos han proliferado en calles comerciales clave del primer cuadro, atrayendo a consumidores por sus precios bajos y variedad de artículos, desde hogar y decoración hasta juguetes y utensilios de temporada.

De acuerdo con datos de la Dirección de Comercio Municipal, actualmente operan en la capital cerca de 50 tiendas de origen asiático, aunque no todas cuentan con la documentación en regla. Tan solo este año, la dependencia informó la clausura de 11 locales por falta de licencias y refrendos, además de 9 actas administrativas levantadas por irregularidades en sus trámites. En un informe complementario, la autoridad reveló la detección de al menos ocho comercios más operando sin permiso, lo que ha motivado nuevos operativos de verificación en la zona.

Los comerciantes locales reconocen que la competencia ha aumentado y que el impacto se siente directamente en las ventas. Señalan que estos negocios asiáticos manejan esquemas de operación más económicos locales pequeños, menor personal y rotación rápida de mercancía, lo que les permite ofrecer precios más bajos que los emprendimientos tradicionales. Aunque no lo expresan abiertamente, varios coinciden en que esta tendencia comienza a modificar las dinámicas comerciales en calles como Hidalgo, Universidad, Zaragoza; entre otras.

A pesar de los señalamientos, la apertura de nuevas tiendas continúa. En algunos casos, incluso después de clausuras o sanciones, los inspectores municipales han detectado reaperturas sin el cumplimiento de normativas de seguridad o funcionamiento. Frente a ello, el Ayuntamiento ha reforzado sus acciones de ordenamiento, incluyendo revisiones de Protección Civil, licencias, dictámenes de uso de suelo y refrendos, con el objetivo de regular la operación de estos establecimientos en una zona declarada Patrimonio de la Humanidad.

