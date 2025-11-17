Tiraderos clandestinos serían delito ambiental

El diputado Luis Felipe Castro Barrón informó que se está trabajando en una ley que convertiría los tiraderos clandestinos en un delito ambiental, ante el impacto que generan en la salud y el medio ambiente.

Castro Barrón señaló que han tenido acercamientos con funcionarios de distintas direcciones de Ecología para que se atienda el manejo de residuos con mayor seriedad. Explicó que la ley se desarrolla junto con la Secretaría de Gestión Ambiental y Municipal (Segam) y contempla sanciones penales y administrativas.

“Las personas que van y tiran sus desechos ahí no se dan cuenta que están generando un foco de infección alrededor de la ciudadanía. Los municipios tienen que tomárselo con seriedad. El manejo de la basura tiene décadas que tiene que gestionarse, sobre todo en los municipios cercanos al área metropolitana que tienen la capacidad de hacerlo”, indicó.

Sobre las sanciones, Castro Barrón precisó que se está trabajando en coordinación con la Segam y la Fiscalía General para asegurar que la ley sea aplicable y efectiva. “Tenemos los puntos de vista de ambas instituciones. La seguimos modificando y esperamos presentarla lo antes posible”, señaló.

En relación con empresas que incumplen la normativa ambiental, el diputado indicó que las direcciones de Ecología son responsables de supervisarlas y sancionarlas. “Muchos restaurantes no manejan correctamente sus residuos de aceite, y en las periferias, talleres han vertido aceite en coladeras. Es un gran daño, y la Dirección de Ecología se tiene que poner las pilas y sancionar como se debe”, explicó Castro Barrón.

Castro Barrón también mencionó problemas en mercados y centros comerciales debido a la recolección irregular de residuos. “Esto ha sido una constante porque no acuden puntualmente a recogerlos. En eso también se tiene que poner atención”, concluyó.