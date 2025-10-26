Tolerancia cero a violencia, pide la Amexme

La presidenta del capítulo San Luis Potosí de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme), Mónica Leticia Rivera, llamó a las autoridades universitarias y estatales a actuar con firmeza y reforzar los protocolos de prevención tras el caso de violencia ocurrido recientemente en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

Desde la organización, dijo, se mantiene una postura de tolerancia cero ante cualquier forma de agresión, y se confía en que las autoridades correspondientes conduzcan las investigaciones con transparencia para esclarecer los hechos y garantizar atención integral a la joven afectada.

Rivera subrayó la preocupación que genera este tipo de situaciones dentro de espacios educativos, especialmente por la vulnerabilidad en la que se encuentran estudiantes y jóvenes. Consideró necesario que la UASLP fortalezca las medidas de seguridad y los mecanismos de denuncia para prevenir que hechos similares se repitan.

En cuanto a la violencia en los espacios laborales, reconoció que si bien existen reportes de una disminución en los últimos años, todavía hay casos que no se denuncian por miedo o desconocimiento. Explicó que esta situación refleja la necesidad de seguir promoviendo una cultura de respeto, equidad y confianza para que las personas afectadas se sientan seguras al alzar la voz.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La dirigente empresarial destacó que muchas empresas ya cuentan con mecanismos internos para atender casos de violencia o acoso, aunque advirtió que deben aplicarse de forma real y no limitarse a disposiciones formales. Enfatizó que la efectividad de estos protocolos depende del compromiso de las organizaciones para crear entornos laborales seguros, tanto para mujeres como para hombres.

Finalmente, Rivera reiteró la disposición de AMEXME para colaborar con instituciones educativas, autoridades y organismos civiles en el fortalecimiento de políticas que promuevan la seguridad, la igualdad y la erradicación de cualquier tipo de violencia en San Luis Potosí.