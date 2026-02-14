Toman agua contaminada en primarias de SLP

Una investigación de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, financiada por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (Copocyt), encontró en 8 de 10 escuelas primarias concentraciones por encima de lo recomendable de flúor, además de que la mayoría tenía inhabilitados los bebederos.

Facultad de Ciencias Químicas UASLP detecta flúor elevado en escuelas

La investigación aparece en el número más reciente, el 9, de la revista Tecno Disruptiva, órgano de divulgación del Copocyt, publicada en septiembre del año pasado.

Los propósitos del estudio, realizado desde 2024 y aún en proceso, son caracterizar la calidad del agua entubada o por suministro de pipas de las escuelas y diseñar un sistema de captación y purificación de agua de lluvia para consumo en los planteles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Impacto en la comunidad escolar y calidad del agua

El estudio señala que la extracción intensiva de agua de los pozos ha provocado que el 75% del abasto de la ciudad que tiene ese origen presente altas concentraciones de contaminantes, especialmente fluoruros y arsénico.

La primera etapa de la investigación consistió en analizar el abasto y la calidad del agua de 10 planteles de la SEGE y el SEER, entre noviembre de 2024 y julio del año pasado, en las que se tomaron muestras del agua disponible, incluyendo la de los aljibes.

Los análisis detectaron que ocho de 10 planteles proveían a sus alumnos agua con concentraciones de flúor de 3.6 miligramos por litro, 2.4 veces más que el límite de 1.5 mg./l que marca la Norma Oficial Mexicana 127-SSA1-2021 sobre calidad del agua.

En el caso del arsénico se encontró presencia en todas, pero en dos de ellas, estaban justo en el límite permisible de 10 microgramos por litro.

Lo anterior "representa un riesgo importante para la salud si el agua se consume".

De las 10 escuelas revisadas, sólo una dispone de bebederos instalados como parte de un programa federal establecido entre 2016 y 2017. Nueve planteles tienen inhabilitados sus bebederos.

Sobre la fuente de abastecimiento, tres disponen del líquido sólo con pipas con agua de origen desconocido, pues no están conectadas a la red municipal.