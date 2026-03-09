logo pulso
LAURA ¡ADMIRAN SU FORTALEZA Y ENERGÍA!

LAURA ¡ADMIRAN SU FORTALEZA Y ENERGÍA!

Tormentas y lluvias este lunes en SLP

Protección Civil prevé precipitaciones, viento y descargas eléctricas en las cuatro regiones del estado.

Por Redacción

Marzo 09, 2026 07:25 a.m.
A
La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este lunes 9 de marzo se prevén lluvias puntuales con tormentas eléctricas y posibles tolvaneras en distintas zonas de San Luis Potosí, condiciones asociadas al frente frío número 39, que se encuentra en proceso de disipación.

Las precipitaciones podrían presentarse principalmente a partir de la tarde en las cuatro regiones del estado, acompañadas de vientos del sureste con rachas superiores a 40 kilómetros por hora.

De acuerdo con el pronóstico regional, se esperan las siguientes temperaturas:

  • Altiplano: máxima de 28°C y mínima de 12°C, con lluvias dispersas y tormentas eléctricas.

  • Zona Centro: máxima de 27°C y mínima de 11°C, con lluvias y rachas de viento superiores a 40 km/h.

  • Zona Media: máxima de 31°C y mínima de 17°C, con precipitaciones y tormentas durante la tarde.

  • Huasteca: máxima de 35°C y mínima de 22°C, con lluvias puntuales, principalmente en zonas serranas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Protección Civil advirtió que las tormentas eléctricas pueden favorecer incendios en pastizales, lotes baldíos, rellenos sanitarios y centros de reciclaje, por lo que pidió a la población extremar precauciones en actividades al aire libre.

La dependencia recomendó mantenerse informados a través de medios oficiales y, ante cualquier emergencia, llamar al número 911.

