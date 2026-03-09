Tormentas y lluvias este lunes en SLP

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este lunes 9 de marzo se prevén lluvias puntuales con tormentas eléctricas y posibles tolvaneras en distintas zonas de San Luis Potosí, condiciones asociadas al frente frío número 39, que se encuentra en proceso de disipación.

Las precipitaciones podrían presentarse principalmente a partir de la tarde en las cuatro regiones del estado, acompañadas de vientos del sureste con rachas superiores a 40 kilómetros por hora.

De acuerdo con el pronóstico regional, se esperan las siguientes temperaturas:

Altiplano: máxima de 28°C y mínima de 12°C , con lluvias dispersas y tormentas eléctricas.

Zona Centro: máxima de 27°C y mínima de 11°C , con lluvias y rachas de viento superiores a 40 km/h .

Zona Media: máxima de 31°C y mínima de 17°C , con precipitaciones y tormentas durante la tarde.

Huasteca: máxima de 35°C y mínima de 22°C, con lluvias puntuales, principalmente en zonas serranas.

Protección Civil advirtió que las tormentas eléctricas pueden favorecer incendios en pastizales, lotes baldíos, rellenos sanitarios y centros de reciclaje, por lo que pidió a la población extremar precauciones en actividades al aire libre.

La dependencia recomendó mantenerse informados a través de medios oficiales y, ante cualquier emergencia, llamar al número 911.