Trabajos de Plaza Cóndor llevan 60 % de avance
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La rehabilitación integral de Plaza Cóndor, en Villa de Pozos, registra un avance del 60 por ciento, con trabajos enfocados en renovar las redes de agua potable y drenaje, mejorar banquetas, guarniciones, alumbrado público e imagen urbana.
El director de Infraestructura y Fortalecimiento Municipal, Antonio Rodríguez Rangel, informó que ya concluyó la instalación de las líneas de drenaje sanitario y conducción de agua potable en los edificios del 1 al 12, además de la construcción de bases para colocar tinacos en las azoteas.
También terminaron las banquetas y guarniciones de los edificios 1 al 6, mientras que las cuadrillas continúan con estos trabajos en los demás inmuebles. De manera paralela, se instalan jardineras en la explanada principal y en la colindancia con la calle 30, además de labores de pintura e impermeabilización.
Como parte de la intervención, también se prepara la infraestructura para instalar el nuevo alumbrado, mediante la colocación de poliductos y la construcción de bases para los postes, trabajos que avanzan conforme se terminan
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las banquetas.
El funcionario señaló que las obras continuarán hasta completar la rehabilitación, que busca mejorar los servicios básicos y las condiciones de este espacio para las familias de Villa de Pozos. Sin embargo, no se precisó una fecha para la conclusión y entrega del proyecto.
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