Trampa mortal, hoyote en importante crucero

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Un hoyo de aproximadamente un metro de longitud permanece desde hace varios meses en la calle Lázaro Cárdenas, en su cruce con Código Agrario, en la colonia 21 de Marzo, situación que representa un riesgo para automovilistas y peatones.

Habitantes de la zona señalaron que el desperfecto ya había sido cubierto anteriormente, pero volvió a aparecer.

De acuerdo con los vecinos, el problema estaría relacionado con fallas en la red sanitaria de la colonia, las cuales, aseguran, comenzaron a presentarse desde hace varios años.

Recordaron que hace aproximadamente seis años en el mismo punto se formó un socavón que, durante un periodo, no fue atendido por el organismo operador Interapas.

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Los habitantes señalaron que en aquel momento ya se advertían problemas en la tubería del sistema de drenaje, lo que habría provocado el reblandecimiento del suelo. El desperfecto comenzó como un pequeño boquete y con el paso del tiempo aumentó de tamaño, ocasionando incluso incidentes viales.

Según los vecinos, debido a que la calle permaneció abierta a la circulación, algunos vehículos cayeron en el socavón luego de que el pavimento se fracturara al paso de las unidades.

Actualmente, el hoyo se mantiene señalizado con diversos objetos colocados por los propios habitantes como medida preventiva. Sin embargo, consideran insuficiente esta medida y solicitaron la intervención de las autoridades correspondientes para evitar que el problema continúe creciendo.

Aunado al desperfecto, los vecinos señalaron que durante las recientes lluvias la calle llegó a acumular grandes cantidades de agua, que presuntamente se mezclaron con aguas residuales. Esta situación, advirtieron, además de dificultar la circulación, genera condiciones insalubres y representa un posible riesgo para la salud de quienes viven y transitan por el sector.