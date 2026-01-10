logo pulso
SLP

Trampa mortal, socavón en la Ponciano Arriaga

Por Rolando Morales

Enero 10, 2026 03:00 a.m.
Un socavón de grandes dimensiones se formó en la calle Golfo de Bengala, en la intersección con Helsinki, en la colonia Ponciano Arriaga, provocando preocupación entre vecinos de la zona, quienes advierten que representa un serio riesgo para conductores y transeúntes.

De acuerdo con habitantes del sector, el hundimiento surgió luego de trabajos recientes de rehabilitación de infraestructura hidráulica, presuntamente realizados por el organismo operador Interapas desde hace algunos meses.

Los denunciantes señalan que, tras concluir la intervención, la zona habría sido rellenada de manera deficiente, lo que derivó en el colapso de la superficie.

"Esto se está hundiendo porque no cerraron bien la obra; dejaron la tierra suelta y ahora cualquier persona puede caer", reclamaron vecinos, quienes pidieron el envío urgente de cuadrillas para reparar el desperfecto.

Mediante un recorrido se pudo constatar que el agujero permanece rodeado de tierra suelta, delimitado únicamente con cinta amarilla y botes, una señalización que los habitantes colocaron de forma improvisada para evitar accidentes, principalmente durante la noche.

Los colonos temen que el hoyo siga creciendo y afecte el tránsito vehicular o incluso las viviendas contiguas, por lo que solicitaron la intervención inmediata de Interapas o para asegurar y rehabilitar correctamente el punto dañado.

Hasta el momento, no se reportan incidentes derivados del socavón, pero los residentes insistieron en que la reparación no puede esperar para evitar riesgos mayores.

