Demanda IP licitaciones transparentes
Pidieron al gobernador claridad en torno a obra pública
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
En reunión matutina del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, con más de doscientos empresarios de los principales motores generadores de la economía y con los organismos empresariales, la Alianza Empresarial de Potosina (AEP) demandó transparencia en las licitaciones y la obra pública.
Alianza Empresarial Potosina demanda transparencia en obra pública
Aunque el discurso suavizó las palabras, la alianza planteó como un área de oportunidad la transparencia en la obra pública, sin embargo y a nombre de los industriales, también demandaron mejores condiciones de seguridad pública, porque aunque las condiciones han mejorado en aspectos como el robo, hay pendientes por resolver.
Ante 250 asistentes entre empresarios de todos los giros industriales tanto manufactureros como de la transformación, además de servicios tales como el comercio y el transporte público, propietarios de empresas y presidentes de cámaras empresariales, asignaron a la coordinadora de la Alianza Empresarial Potosina Imelda Elizalde Martínez para asumir la postura de los empresarios acerca de lo que esperan del gobierno, pero también para lo que reconocen y lo que ofrecen.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Dispone el ayuntamiento de 200 mdp para iniciar obras
El recurso financiará obra pública; los proyectos esperan trámites y licitaciones
Reunión con empresarios y demandas de seguridad
Así, entre las áreas de oportunidad, la dirigente empresarial planteó la necesidad de fortalecer la transparencia en el caso de licitaciones de obra.
Solicitó reforzar áreas de oportunidad, pero también reconoció lo que se ha conseguido hasta ahora en 5 años, en un periodo gubernamental que fortaleció la infraestructura.
no te pierdas estas noticias
Lluvias en la Huasteca dejan afectaciones menores: CEPC
Redacción
Equipos de Protección Civil realizan recorridos y monitoreo constante en la zona
Galindo ya no buscará diálogo con R. Gallardo
Rolando Morales
Los acuerdos no se respetan y terminan por romperse, señaló el alcalde